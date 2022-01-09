Снегоуборочная техника создала ночную пробку на проспекте Авиаконструкторов

В ночь на 9 января в Приморском районе Петербурга возник неожиданный для автомобилистов затор. Как сообщает «Фонтанка», длинная пробка собралась на проспекте Авиаконструкторов.

Затор был полностью «рукотворным». Около 23:30 проспект полностью перекрыли для уборки снега. Автомобили во всех трех рядах ожидали, пока экскаватор завершит погрузку снега в кузов самосвала. Автомобилисты проявляли нетерпение и непрерывно сигналили.

Согласно графику, парковка на данном участке запрещена с полуночи до 7:00 воскресенья. Однако, уборка снега началась чуть раньше, поэтому многих автовладельцев она застигла врасплох.