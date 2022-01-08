Автобус №207 до Кронштадта заменит маршрутку до проспекта Просвещения

Маршрутку К-407, курсирующую от станции метро «Проспект Просвещения» до Кронштадта в скором времени заменит автобус №207. Как уточнили, в пресс-службе комитета по транспорту, новые автобусы выйдут на линию 1 апреля.

Обслуживать маршрут будут автобусы большой вместимости — на 50 человек. Так как коммерческий маршрут заменят социальным, пассажиры смогут сэкономить при поездках. Для оплаты проезда в автобусе №207 можно будет использовать все виды проездных билетов.

Маршрут автобуса №207 будет продлен за станцию метро «Проспект Просвещения» до до диспетчерской станции на улице Жени Егоровой. Там водители будут отдыхать в перерывах между рейсами.

Автобус будет курсировать ежедневно с 5:30 до 23:00. В час пик интервал составит всего 13 минут. В остальное время его немного увеличат, но ждать все равно не придется более 15-18 минут.