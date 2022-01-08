Семь заправок с природным газом появятся в Петербурге в 2022 году

В наступившем году в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию семь газовых заправочных станций. Данная информация содержится в постановлении, которое подписал губернатор Александр Беглов.

На строительство будут выделены субсидии в 252 миллиона рублей. Из федерального бюджета поступит 98 миллионов. 153 миллиона будут направлены из городского.

Уточняется, что, согласно заключенным ранее соглашениям, реализующие проекты строительства и ввода газовых заправочных станций в 2022-2024 годах инвесторы будут получать компенсацию части затрат.