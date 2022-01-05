Проспект Просвещения стал рекой

Резиновые сапоги — незаменимый аксессуар для жителей Выборгского района в середине января. Из-за оттепели снежная каша на проспекте Просвещения растаяла. Сама крупная городская магистраль теперь больше напоминает реку с многочисленными запрудами, а пешеходные переходы превратились в неприступные водные преграды.

Чтобы перейти проспект, горожанам приходится демонстрировать настоящие чудеса эквилибристики. Они ищут снежные кочки и пересекают огромные лужи в несколько прыжков.

Жители напоминают, что новая водная артерия города — явление рукотворное. При уборке на тротуары скидывали снежные горы. Теперь снег растаял и потек. Перед новогодними каникулами губернатор Александр Беглов пообещал, что снег в городе будет убран. Пешеходы на проспекте просвещения смогли оценить выполнение данного обещания во время прыжков по кочкам и лужам.

Тем, кто еще не обзавелся резиновыми сапогами, не стоит расстраиваться. Синоптики обещают, что оттепель будет непродолжительной и уже 7 января в город снова придут морозы. Тогда река Просвещения, как и многие другие магистрали, превратится в гигантский каток. Возможно, стоит сразу готовить коньки.