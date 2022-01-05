Железная дорога будет играть ключевую роль создании эффективной транспортной системы

Железная дорога может играть ключевую роль в обеспечении транспортных связей как внутри города, так и с его крупными агломерациями: Кудрово, Сертиолово, Гатчиной и другими. Эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Андрей Суриков назвал «Фонтанке» три основных направления развития сети. Это обслуживание поездами дальнего следования, обслуживание пригородными электричками (и создание пригородно-городских перевозок), а также организация нового высокоскоростного движения (проектируемой ВСМ).

Независимый эксперт рынка Ирина Ирбитская отметила, что железная дорога внутри города эффективна только как элемент мультимодальных транспортных связей. Не менее важен достаточный пассажиропоток и соответствующее количество станций. В качестве наиболее удачного примера использования железной дороги в городских перевозках она назвала Лондон, отметив, что по его пути развивается Москва, а Петербург находится в самом начале.