Тысяча снегоуборочных машин вышла убирать последствия циклона «Юмит» в Петербурге

Последствия циклонического вихря «Юмит», который в очередной раз засыпал Петербург снегом, вышли устранять 1000 единиц снегоуборочной техники. Такую цифру озвучили в комитете по благоустройству. На улицах также работают 1068 дворников.

Пресс-секретарь Комитета по благоустройству Сергей Касаткин рассказал телеканалу «78», что с начала зимы высота снежного покрова в Петербурге успела превысить один метр. В настоящее время дорожные предприятия прометают дороги и сдвигают снег к обочинам. Также выполняется противогололедная обработка улиц.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за сутки на скользких тротуарах города травмы получили 27 петербуржцев.