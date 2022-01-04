Съезды к Лахта-центру могут достроить досрочно

Второй этап реконструкции Приморского шоссе в Петербурге могут завершить досрочно. Как уточнили в пресс-службе администрации города, речь идет о строительстве двух новых съездов с Приморского путепровода, которые должны улучшить транспортную доступность Лахта-центра.

Северный съезд имеет протяженность 980 метров. Южный короче более, чем в два раза — 440 метров. К настоящему моменту работы выполнены на 69%.

Завершить реконструкцию, согласно проекту, должны к ноябрю 2023 года. Однако, как уточнили в администрации Петербурга, благодаря досрочному выполнению работ открыть оба съезда для автомобилистов могут уже в декабре 2022 года.