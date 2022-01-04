МЧС предупреждает о мокром снеге в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и на западе Ленинградской области синоптики дают одинаковы прогноз погоды. И автомобилистам, и пешеходам жизнь осложняют обильные снегопады и гололедица.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленобласти снег усилится к вечеру 4 января. В среду, 5 января, ожидаются сильные снегопады с налипанием мокрого снега на провода и гололедицей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об объявленном в Петербурге по тем же причинам «желтом» уровне погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 5 января. В МЧС предупредили о сложной обстановке на дорогах и призвали водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность.