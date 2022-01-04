Более двухсот новых троллейбусов появится в Петербурге в 2022 году

В наступившем году Петербург обновит троллейбусный парк. В пресс-службе администрации города уточнили, что за счет субсидий на на увеличение уставного фонда «Горэлектротранса» планируется приобрести 166 троллейбусов повышенной вместимости. Еще 97 машин будут с увеличенным автономным ходом.

Губернатор Александр Беглов отметил, что техника не просто новая, но оснащена современными устройствами, обеспечивающими комфорт и пассажирам, и водителям троллейбусов. В частности, новые троллейбусы оснастят системой приоритетного проезда. Она позволит обеспечить им так называемую «зеленую волну» на протяжении всего пути следования.

За комфортную температуру в салоне будет отвечать климат-контроль с автоматической регулировкой, а также теплый пол возле дверей троллейбусов.