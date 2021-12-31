Спецборт задержал десятки самолетов в Пулково

В пятницу, 31 декабря, в петербургском аэропорту «Пулково» произошел настоящий транспортный коллапс. Около 40 самолетов отправились с задержкой. Из прибывающих воздушных судов не выпускали пассажиров. Как сообщает «Фонтанка», люди были вынуждены часами сидеть в уже прилетевших самолетах, при этом никто не объявил им причину задержки. В этот же момент не успевшие приземлиться самолеты, по данным FlightRadar24, кружили в окрестностях Петербурга.

Причиной такой задержки могу быть правительственный спецборт. «Фонтанка» сообщает, что только после его взлета, в аэропорту наметилось хоть какое-то движение: самолеты снова начали взлетать и садиться.