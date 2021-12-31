На мосту через реку Веранду в Ленобласти введут реверсивное движение

С 6 января в Бокситогорском районе Ленинградской области вводится ограничение движения по мосту через реку Веранда. Как сообщает ivbg.ru, это связано с ремонтом переправы.

На время ремонтных работ на переправе будет введено реверсивное движение. Его скорость ограничат до 40 километров в час.

На мосту планируется заманить асфальтовое покрытие и деформационные швы, а также укрепить откосы и конусы. Также запланирован монтаж 458 м оцинкованного мостового барьерного и композитного перильного ограждения. Полностью завершат ремонтные работы на мосту через Веранду в августе 2023 года.