Перехватывающих парковок в Петербурге стало на три больше

Во вторник, 28 декабря, в Петербурге состоялось открытие трех перехватывающих парковок. Как сообщили в городском комитет по транспорту, одна из них находится на Тепловозной улице возле станции метро «Рыбацкое». Эта парковка рассчитана на 100 мест. Как пояснил председатель Комтранса Кирилл Поляков, её очень ждали жители района и близлежащих пригородов.

Еще одна парковка находится возле станции «Старая Деревня» на Торфяной улице. На ней подготовлено 58 машиномест.

Третья парковка открылась возле железнодорожной станции «Царское Село». Она рассчитана на 89 автомобилей.

Все парковки оборудованы кассами для оплаты, шлагбаумами на въезд-выезд, электронным табло, парковочным светофором и антивандальными камерами для считывания номеров. На всех трех также разместили велопарковки, которыми можно пользоваться бесплатно.