В придачу к пробкам петербургским водителям пообещали гололедицу

Петербургские водители днем 28 декабря изнывают от пробок, сопоставимых с вечерними. Такая сложная ситуация на дорогах частично вызвана саммитом глав СНГ, который проходит в Петербурге.

В комитете по благоустройству предупредили, что к вечеру сложностей водителям добавит гололедица. Хотя, как пояснили в ведомстве, риски стараются минимизировать, разбрасывая песко-соляную смесь. Успеют ли обработать все городские магистрали до вечера пока неизвестно.

В комитете по благоустройству рассказали, что за сутки с улиц Петербурга вывезли 33,5 тысячи кубометров снега. Если считать в самосвалах, то для выполнения данной задачи потребовалось 1,6 тысяча транспортных единиц.

1253 дворника чистят тротуары Северной столицы. Однако, если учесть общую площадь петербургских тротуаров в 15 миллионов квадратных метров, то на каждого приходится явно непосильная нагрузка — 12 тысяч метров асфальтового покрытия.

Команда губернатора в этом снежном сезоне пока не замечена со ставшими знаменитыми ранее «лопатами Беглова». Подобный опыт градоначальник и его подчиненные успели приобрести в 2019 году, когда вышли на очистку улиц от снега. Впрочем, тогда губернатор был только временно исполняющим обязанности, а до победоносных выборов ему оставалось семь месяцев.