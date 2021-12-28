Старт движения по Широтной магистрали запланирован на 2024 год

Завершение строительных работ и запуск движения по Широтной магистрали в Петербурге запланировано на 2024 год. Как сообщает «Петербургский Дневник», такое заявление на форуме «Россия зовет» сделал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Работа над будущей магистралью началась в марте текущего года. Общая стоимость работ составляет примерно 40 миллиардов рублей. Реализация проекта Широтной магистрали запланирована по схеме государственно-частного партнерства, аналогично схеме, использованной при строительстве ЗСД и нового терминала Пулково.

На Широтной магистрали будет по три полосы движения в каждую сторону. К 2024 году с неё также построят два съезда.