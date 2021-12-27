На Большой Подьяческой положили асфальт на сугроб

В Петербурге продолжают ремонтировать дороги даже в снегопады и морозы. Очередной такой случай заметили жители Адмиралтейского района.

На Большой Подьяческой улице дорожники заделывали ямы в покрытии. Однако, из-за зимних условий долго готовиться не стали и положили асфальт прямо на сугроб. Удивленные очевидцы опубликовали видео с этой работой в группе "Наш дом - Невский район" в социальной сети "ВКонтакте".

Пользователи не оставили ролик без внимания. Кто-то предположил, что положенный в сугроб асфальт растает с первыми лучами весеннего солнца. Да и вообще, горожане написали, что асфальт на снег в Петербурге кладут уже практически регулярно.

Обычно такие «оплошности» случаются на окраинах города, но Большая Подьяческая — центр. Почему её обошли вниманием летом при плановых, а не экстренных ремонтах, остается загадкой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее подчеркивал, что обязательства по ремонту дорог, согласно национальном проекту, выполнены в полном объеме. 73% дорог, по данным градоначальника, были приведены в так называемое нормативное состояние в прошедшем сезоне дорожных работ.