В ГАТИ рассказали о перекрытии набережной Карповки с 28 декабря

В Петроградском районе с 28 декабря начнется ремонт трамвайных путей на участке набережной реки Карповки от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы. Как пояснили в государственной административно-технической инспекции, перекрывать набережную будут поэтапно в период до 14 июля 2022 года.

На перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы движение ограничат на более короткий срок — с 28 декабря по 10 января. В этот период на данном участке будут вестись работы по прокладке электрокабеля.

В ГАТИ напомнили, что на период проведения работ подрядчик обеспечивает условия для безопасного прохода пешеходов на данном участке.