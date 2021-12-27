Вечером понедельника в Петербурге снова аномальные пробки

В понедельник, 27 декабря, на дорогах Петербурга сложилась сложная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 17:00 загруженность городских дорог оценивается в 9 баллов и это до начала вечернего часа пик.

На КАД особенно плотно на юге города. Внутренней кольцо стоит от Мурманского шоссе к Большому Обуховскому мосту, внешнее — от московского шоссе до Софийской улицы. Пробка на проспекте Славы и Ивановской улице, а также Володарском мосту и Октябрьской набережной.

Витебский проспект стоит по направлению из центра, а набережная Обводного канала — к мосту Александра Невского. Пробки на Арсенальной и Пироговской набережной, на севере сразу несколько ДТП произошло в районе съезда с КАД на проспект Энгельса.