В Смольном рассказали, где будут контролировать скорость на предновогодней неделе

Список адресов, по которым в период с 27 по 31 декабря будут работать передвижные комплексы контроля скорости. Как сообщили в городском комитете по информатизации и связям, всего их установлено 40, за соблюдением скоростного режима будут следить во всех районах города.

Передвижные комплексы контроля скорости будут работать на крупных городских магистралях: Витебском, Московском, Приморском, Лахтинском, Индустриальном проспектах, проспектах Культуры, Ветеранов и Обуховской Обороны, Московском, Пулковском и Приморском шоссе, улицах Типанова, Парашютной, Маршала Казакова, Выборгской, Синопской, Петроградской, Октябрьской набережных, набережной Макарова. Их также установили в Шушарах, Пушкине, Колпино, Смолячково, Александровской, Сестрорецке, Петергофе, Металлострое и Петро-Славянке.