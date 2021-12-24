На Невском попал в ДТП чиновник из Ленобласти

Служебный автомобиль председателя комитета по градостроительству Ленинградской области Игоря Кулакова попал в ДТП в Петербурге 24 декабря. Как сообщает 47news, авария произошла на Невском проспекте в районе площади Островского.

Чиновник сообщил журналистам, что в аварии никто не пострадал. При повороте с Невского проспекта на площадь Островского в его служебный автомобиль въехало другое авто, двигавшееся по выделенной полосе для общественного транспорта.

Игорь Кулаков отметил, что скорость обоих автомобилей была небольшой. Разбираться с ДТП остался его водитель, а сам чиновник направился к месту работы пешком.