Колонну военной техники заметили в Петербурге

Утром пятницы, 24 декабря петербуржцы заметили на въезде в город колонну тяжелой военной техники. Как сообщает «Фонтанка», номеров на машинах не было, поэтому определить их принадлежность не удалось. Колонну сопровождали два автомобиля ГИБДД, которые открывали и замыкали её.

Собеседники издания из вооруженных сил отметили, что перевозимый автомобилями груз похож на ракеты, однако точно опознать его затруднились. Предполагается, что движение автомобилей без номерных знаков объясняется тем, что это поставка новой техники с завода и она еще не поставлена на учет в ВАИ. Еще одна версия: технику передислоцировали перед каким-либо мероприятием.