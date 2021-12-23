Строительство ВСМ может привести к прекращению авиасообщения между Петербурга и Москвы

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом сделает бессмысленными авиаперелеты между двумя городами. Глава государства подчеркнул, что в связи с этим важно просчитать экономическую целесообразность реализации данного проекта.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург планируется завершить к 2027 году. Добраться из одного города в другой пассажиры смогут за два часа пятнадцать минут.

Специалист в области транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев в разговоре с «КП-Петербург» выразил мнение, что о конфликте интересов ВСМ и авиации пока говорить преждевременно. Он пояснил, что железной дорогой будут пользоваться не все, поэтому пассажиры самолетов по этому направлению все равно останутся.