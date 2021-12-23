Автобус №29 заменит маршрутку К-131 в июле

С 15 июля 2022 года в Петербурге появится новый автобусный маршрут №29. Как пояснили в комитете по транспорту, он станет внутрирайонным для жителей Петроградского района.

Новый маршрут успешно заменит автобус №25А, который будет закрыт, а также маршрутку №131. Маршрут автобуса №29 проходит возле станций метро «Петроградская» и «Крестовский остров» к жилым комплексам на набережной Мартынова и Гребного канала, а также пансиону на Бычьем острове.

Автобус №29 будет курсировать по расписанию. На маршрут выйдет автобус так называемого малого класса, вместимость которого составит 19 человек.