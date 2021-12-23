6-балльные пробки собрались на дорогах Петербурга утром четверга

В Петербурге очередное снежное утро. Сервис «Яндекс Пробки» по состоянию на 9:00 четверга, 23 декабря, оценивает дорожную ситуацию в городе на шесть баллов.

Сложная обстановка на Софийской улице от Усть-Ижорского шоссе в сторону центра. Там произошло сразу три ДТП. Московское шоссе стоит в обоих направлениях.

Пробка на Володарском мосту в сторону Ивановской улицы, а также на Народной улице и Дальневосточном проспекте при подъезде к ней. Плотно на Малоохтинском проспекте. На набережной Обводного канала на участке от Кременчугской до Днепропетровской улицы произошло сразу два ДТП.

Сложная дорожная ситуация в районе площади Восстания, на Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Ушаковский мост из-за ДТП стоит в сторону Каменного острова. Приморский проспект, улица Академика Крылова, улица Торжковская и набережная Черной речки забиты на подъездах к нему.