По улице Грибакиных из-за ремонта не будут ходить трамваи

В Невском районе Петербурга изменяется маршрут движения трамваев №24 и №27. С 23 по 31 декабря на ремонт будет закрыт участок улицы Грибакиных от конечной остановки «Трамвайный парк №7» до Рыбацкого.

Как уточнили в пресс-службе комитета по транспорту, на период ремонта будут организованы дополнительные рейсы автобуса №115. Он будет курсировать по укороченному маршруту от станции метро «Пролетарская» до станции метро «Рыбацкое». Коммерческие автобусы № К-97 и № К-239 также усилят дополнительным транспортом до окончания ремонта трамвайных путей.

Уточняется, что ремонт проводится из-за высокой степени изношенности трамвайных путей на участке.