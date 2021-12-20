Новые ограничения дорожного движения вводятся в Петербурге 21 декабря

В Петербурге вводятся новые временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В период с 21 декабря по 4 января будет ограничено движение по Таврической улице. Возле дома 17 будут устанавливать пешеходную галерею.

С 22 декабря по 24 сентября 2022 года ограничат движение по Старо-Петергофскому проспекту от набережной Обводного канала до Курляндской улицы также из-за установки пешеходной галереи. Движение по набережной Обводного канала от Борисова моста до Старо-Петергофского проспекта будут ограничивать дважды: с 22 декабря 2021 года по 5 января 2022 года и с 16 по 24 сентября 2022 года.