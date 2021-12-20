310 кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

В Петербурге за прошлую неделю вычистили и вывезли с улиц 310 кубометров снега, то есть примерно 15,5 тысяч полных самосвалов. Такие цифры озвучили в пресс-службе комитета по благоустройству. Снег вывозят на шесть пунктов временного складирования.

В ночь на понедельник, 20 декабря, в Петербурге выпало семь сантиметров снега. Чистить дороги вышли 1105 единиц уборочной техники.

Днем Петербург, который продолжает засыпать снегом, убирают 1041 машина и 1240 дворников. В городских садах и парках работают на уборке 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств.

С конца ноября, когда в Петербурге начались первые снегопады, с улиц города убрали и вывезли для последующей утилизации 955 тысяч кубометров снега.