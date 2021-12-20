Утром понедельника Петербург снова стоит в «снежных» пробках

После обильных ночных осадков понедельник в Петербурге начался с многочисленных пробок. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 9:00 дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов.

На внешнем кольце КАД сложная ситуация от Рябовского шоссе к Муринской дороге, а также от Кудрово к проспекту Косыгина. Внутреннее кольцо стоит от Мурманского шоссе к Большому Обуховскому мосту.

Плотно на Народной улице, проспекте Большевиков и Дальневосточном проспекте. Малоохтинский проспект стоит к мосту Александр а Невского в обоих направлениях. Множество машин скопилось на Дворцовой набережной и набережной Кутузова, на Литейном мосту и улице Академика Лебедева в его сторону. На проспекте Энгельса в районе Светлановской площади сразу два ДТП.