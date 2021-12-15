В Петербурге на час отключали оплату парковок через СМС

В Петербурге временно не функционировала опция оплаты парковки через СМС-сообщения. Как пояснили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», из-за проведения технических работ система мобильных переводов была отключена 15 декабря с 13:00 до 14:00.

На время проведения работ петербургским автомобилистам по-прежнему были доступны любые способы оплаты парковки. Оплатить её можно было через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или сайт парковочного пространства parking.spb.ru, а также в ближайшем паркомате. Чтобы найти адрес ближайшего, автовладельцы могут воспользоваться интерактивной картой.