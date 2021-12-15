Спящий пассажир электропоезда Петербург-Выборг лишился телефона

Пассажир скоростного электропоезда «Ласточка», следующего по маршруту Петербург-Выборг, был вынужден обратиться в полицию в конце своей поездки. В пути он заснул, а когда проснулся, обнаружил, что с откидного столика пропал его мобильный телефон. Материальный ущерб пострадавший оценил в 12 тысяч рублей.

Как сообщает ivbg.ru, по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя Выборгского района Ленинградской области. Ранее он уже был судим за кражу чужого имущества.