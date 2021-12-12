В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение до 16 декабря

Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат с 13 по 16 декабря. В Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга пояснили, что ограничения вводятся в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

13 и 14 декабря ограничения будут действовать на внешнем кольце (Финской стороне). В последующие два дня сложности с проездом у автомобилистов возникнут на внутреннем кольце (Невской стороне).

В течение всех четырех дней транспортный поток по дамбе могут кратковременно останавливать полностью, однако не более, чем на 7-10 минут. Это необходимо для ввода техники в тоннель.