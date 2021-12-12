В Приморском районе ночью ловили дрифтеров

В ночь на воскресенье, 12 декабря, из-за внезапного гололеда в Петербурге активизировались дрифтеры. Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», на шумную компанию любителей опасной езды пожаловались проживающие рядом с гипермаркетом «О’кей» на Богатырском проспекте.

Приехавшие на парковку гипермаркета по заявке инспекторы ГИБДД обнаружили там шумную компанию, которая, однако, поспешила скрыться при их появлении. Один участник дрифта был задержан. На него составили административный протокол за отсутствие страховки и ремня безопасности.

Чуть позже одного из дрифтеров задержали на проспекте Испытателей. У его автомобиля оказались просрочены номерные знаки.