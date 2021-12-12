«Аллегро» снова отправится в Хельсинки в воскресенье

В воскресенье, 12 декабря, с Финляндского вокзала Петербурга возобновляется движение скоростных поездов «Аллегро» в Хельсинки. Поезда в Финляндию вновь будут ходить после длительного перерыва, вызванного пандемией.

Поезда будут ходить два раза в сутки в обоих направлениях. Утренний «Аллегро» отправляется в 6:40 с Финляндского вокзала и в 6:17 из Хельсинки. Дневной поезд отправляется в 15:30 из Петербурга и в 14:57 со стороны Финляндии.

По воскресеньям, а также 25 декабря и с 1 по 9 января предусмотрен особый график отправления утреннего поезда. Из Петербурга его старт перенесут на 11:30, а из Хельсинки — на 9:57.

Воспользоваться поездом в настоящее время могут только граждане России и Финляндии. Из россиян границу могут пересечь родственники финских граждан, владельцы финской недвижимости, дипломаты и некоторые другие категории. Туристов в Хельсинки пока не пустят. Действующие ограничения продлены до 19 декабря.