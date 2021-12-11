Гололед вызвал пятибалльные пробки на дорогах Петербурга в субботу

В Петербурге, несмотря на выходной день, сложная дорожная обстановка. Вечером субботы, 6 декабря, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает её в 5 баллов по состоянию на 18:00.

Серьезная пробка на Дворцовом мосту в сторону Невского проспекта. Сложно также на Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Садовая улица стоит в обоих направлениях от Инженерной улицы до Сенной площади.

Сложно проехать на Лиговском проспекте в районе одноименной станции метро. Стоит Боровая улица от улицы Марата.

На КАД сложная обстановка в районе съезда на Новоприозерское шоссе. Несколько ДТП парализовали движение по всем съездам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.