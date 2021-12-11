На шести километрах Петергофского шоссе обновили освещение

В Петербурге завершились работы по замене освещения на участке Петергофского шоссе протяженностью шесть километров. Как пояснили в администрации города, там заменили натриевые фонари на светодиодные, что позволит снизить потребление электроэнергии в два раза.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город выполняет программы по модернизации наружного освещения поэтапно. Осветительное оборудование обновляют не только на улицах, но и в парках, во дворах и в общественных пространствах.

Петергофское шоссе после замены освещения стало безопаснее. Пешеходные переходы на нем обозначили контрастным световым потоком. Также повышен уровень освещенности дорожной разметки и указателей.