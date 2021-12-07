Во вторник петербуржцы снова проводят утро в пробках

Утро вторника, 7 декабря, для автомобилистов Петербурга снова началось с пробок. По данным одноименного сервиса Яндекса на 9:30, загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов.

Сложная ситуация сложилась на кольцевой автодороге. Внутреннее кольцо стоит от проспекта Косыгина до Софийской улицы. На внешнем сложно в районе съездов на проспект Косыгина и Пискаревский проспект.

Из-за нескольких ДТП очень плотной стоит Народная улица и Володарский мост. Сложная ситуация на Красногвардейской площади и Свердловской набережной.

Плотно на Невском проспекте в районе площади Восстания и Гончарной улице. Движение по набережной Обводного канала затруднено в районе Лиговского проспекта.