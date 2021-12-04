Длинная пробка собралась на Мурманском шоссе из-за массового ДТП

В субботу, 4 декабря, на Мурманском шоссе в направлении Петербурга произошло ДТП, собравшее пробку протяженностью около четырех километров. Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что столкнулись как минимум четыре автомобиля.

Автор поста считает, что причиной ДТП могли стать погодные условия, так как на дороге было очень скользко. Однако, в комментариях другие водители с таким мнением не согласны. Они сообщили, что в направлении от Петербурга Мурманское шоссе успели почистить и проехать по нему можно без проблем.

Информации о пострадавших в произошедшем ДТП не поступало.