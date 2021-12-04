В Пушкине снегоуборочная машина убрала автомобиль вместо снега

В Пушкине уборка снега идет полным ходом, но вместе с ним в ковши уборочной техники попадают уже и легковые авто. Необычная ситуация произошла, когда снегоуборочная машина поворачивала направо. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», водитель легкового автомобиля попытался проскочить в узкий промежуток и обогнать снегоуборщик.

В итоге легковушка очутилась в ковше снегоуборщика. С высоты кабины водитель не заметил разницы и протащил автомобиль вперед примерно 10 секунд. Только после этого он заподозрил неладное и остановился.

В комментариях к записи петербуржцы шутят, что снег в городе закончился, поэтому можно начинать убирать машины.