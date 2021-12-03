Новые автобусы на газу вышли на маршруты Петербурга

Новые автобусы, работающие на газу вышли на петербургские маршруты №№ 189, 192, 386, 388, которые обслуживает компания «Вест-сервис». Ранее подвижной состав уже был обновлен на маршруте №330.

Как сообщили в комитете по транспорту, все новые автобусы работают на сжиженном природном газе и имеют большую вместимость за счет просторного салона. Они оснащены системами видеонаблюдения и пожаротушения, электронными табло информации, поручневыми валидаторами, автоинформаторами и USB-зарядки.

Дополнительные опции предусмотрены для пассажиров с ограниченными возможностями. Незрячим сориентироваться в салоне помогут пандус, звуковая и световая сигнализация, кнопка вызова водителя с применением шрифта Брайля. Все автобусы низкопольные. На остановках будет использоваться система книлинга — наклона кузова в сторону дверей.

Петербург полностью перейдет на новую транспортную модель 15 июля 2022 года. Отслужившие своё автобусы и маршрутки исчезнут с городских улиц окончательно. Вместе с обновлением подвижного состава станут нормой и все вышеперечисленные опции.