Перехватывающие стоянки разгрузят центр Петербурга

Еще три перехватывающие автостоянки появятся в Петербурге. Они будут введены в строй уже в этом месяце и дополнят работающие сейчас 17 «перехватов» на 1754 машиноместа.

Как пояснили в комитете по транспорту, расширение сети перехватывающих автостоянок происходит вместе с развитием зоны платной парковки, которая была увеличена 1 декабря. Таким образом удастся разгрузить от транспортных потоков исторический центр Петербурга.

Перехватывающими парковками автомобилисты могут пользоваться бесплатно при соблюдении нескольких условий. Заехать на автостоянку нужно в период с 06:01 до 20:00. В этот же период необходимо совершить поездку на общественном транспорте, оплатив её проездным «Подорожник» или транспортным приложением Единой карты петербуржца. При выезде с парковки нужно приложить проездной билет или карту петербуржца к автоматической кассе оплаты. Покинуть парковку автомобилист может до 23:59 текущих суток.