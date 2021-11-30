Циклон «Бенедикт» вызвал в Петербурге дорожный коллапс

Циклон «Бенедикт» принес в Петербург обильные снегопады. Всего за одну ночь в городе выпала почти треть месячной нормы осадков. Как сообщает РБК, ссылаясь на руководителя петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, на аэрологической станции в поселке Воейково Всеволожского района зафиксировано 18 см снежного покрова.

Снегопад продолжится в Петербурге в течение всего дня. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и очень сложную обстановку на дорогах. Последняя, впрочем, уже присутствует. Утром вторника город встал в десятибалльных пробках.

Петербуржцы в социальных сетях активно жалуются на качество и скорость уборки снега. В его оценке единодушны и водители, и пешеходы. Первые сообщают весьма неспешной уборке проезжей части на многих улицах, а вторые — о непроходимых дворах и тротуарах.