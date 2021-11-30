Из-за снега на КАД нельзя ехать быстрее 70 км/ч

Скоростной режим на кольцевой автодороге в Петербурге временно снижен до 70 километров в час. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» такое решение принято в целях безопасности из-за сильного снегопада, обрушившегося на город.

Уборкой КАД утром вторника занимаются 72 единицы техники и 104 сотрудника. На обработку дороги уже потратили 617 тонн соли.

В Ленинградской области для противогололедной обработки трасс федерального значения израсходовано еще больше материалов: 711 тонн соли, 26 тонн песка и ещё 988 тонн пескосоляной смеси. Уборкой заснеженных дорог в регионе заняты 130 комбинированных дорожных машин, восемь автогрейдеров, 32 погрузчика, восемь тракторов, 24 единицы другой техники (всего 218 единиц), а также 459 сотрудников.