Снежным утром вторника в Петербурге пробки в 10 баллов

Вторник, 30 ноября, начался в Петербурге с десятибалльных пробок. По данным сервиса Яндекс.Пробки по состоянию на 10:00 они составляют 9 баллов, что непривычно много для этого времени суток.

На заснеженных петербургских дорогах много ДТП. Аварии произошли на площади Александра Невского, проспекте Обуховской Обороны и Народной улице. Внутреннее кольцо КАД стоит от Кудрово к Мурманскому шоссе, а также в районе Мурино.

На проспекте Энгельса два ДТП и особенно плотно в районе Светлановской площади. Стоят Лесной проспект, проспект Маршала Блюхера и Свердловская набережная.

Проблемы автомобилистам создал аномальный снегопад. За ночь в Петербурге выпало треть месячной нормы осадков. Снег обещают и в течение всего дня.