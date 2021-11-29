В Калининском и Невском районах появятся новые остановки

В Петербурге появится две новых остановки общественного транспорта в Калининском и Невском районах города. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Первая остановка будет введена уже 30 ноября. Она называется «Проспект Мечникова, 11» и находится на пути следования транспорта от Пискарёвского проспекта к Замшиной улице. На остановочном пункте будут высаживать пассажиров автобусы №№ 33, 102, 105, 106, 107, 123, 136, 183 и троллейбусы №№ 18, 38.

Остановка в Невском районе называется «Улица Подвойского, 38» и вводится для обоих направлений движения транспорта. На ней будут останавливаться автобусы №№ 97, 161, 164 и троллейбусы №№ 28, 33. Новый остановочный пункт начнет действовать с 1 декабря.