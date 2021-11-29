Движение по проспекту Ветеранов ограничат с 4 декабря

В Петербурге начинают действовать несколько новых ограничений дорожного движения. Об этом сообщат пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга.

С 30 ноября по 2 декабря будет закрыт проезд по по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка. На данном участке будут прокладывать теплосеть.

На проспекте Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лёни Голикова в период с 4 декабря по 26 марта 2022 года будут прокладывать водопровод. Движение на участке все это время будет ограничено.

4 и 5 декабря закроют проезд по Авангардной улице у проспекта Ветеранов, 18 и 19 декабря ограничат проезд по проспекту Маршала Жукова у проспекта Ветеранов, 12 и 13 февраля по улице Солдата Корзуна у проспекта Ветеранов, а 19 и 20 декабря — по улице Лёни Голикова у проспекта Ветеранов.