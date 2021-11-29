Петербуржцы жалуются на качество уборки улиц после первого серьёзного снегопада

В воскресенье, 28 ноября, устранять последствия снегопада на улицы Петербурга вышли 800 единиц уборочной техники. Такие данные опубликовали в администрации города.

Однако, горожане такого количество техники на заснеженных дорогах явно не заметили. В воскресенье петербуржцы массово жаловались на плохо убранные улицы в социальных сетях.

Во многих районах передвижение и автомобилистов, и пешеходов затруднил гололед. Из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге случились и первые зимние ДТП. Так, на Ропшинском шоссе в кювете оказался Mercedes, водитель которого не справился с управлением на скользкой дороге.

Синоптики уверяют, что расслабляться коммунальным службам явно рано. Во второй половине дня понедельника, 29 ноября, в городе снова ожидаются сильные снегопады и метель.