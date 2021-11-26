Петербург завершил рабочую неделю пробками в 8 баллов

Вечером пятницы, 26 ноября, в Петербурге наблюдается сложная ситуация на дорогах. По данным «Яндекс.Пробок» дорожная ситуация в городе оценивается в 8 баллов.

Большие скопления автомобилей наблюдаются на Невском проспекте, Садовой улице, Дворцовой набережной, у Московского вокзала и на Владимирском проспекте. Сложно проехать по на набережной Макарова, на Тучковом мосту, на проспекте Медиков, Пироговской набережной, проспекте Обуховской обороны.

Сразу три аварии собрали пробку на ЗСД в районе Морского вокзала. Затор растянулся на пять километров.

Уже в субботу ситуацию на дорогах Петербурга может осложнить гололед. Синоптики прогнозируют незначительное похолодание.