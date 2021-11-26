На Суворовском проверили «зеленую волну» для общественного транспорта

В Петербурге проверили новую технологию предоставления приоритета общественному транспорту — «зеленую волну». Как сообщили в комитете по транспорту, на всех светофорах проспекта были установлены системы прямой радиосвязи с транспортным средством для предоставления приоритета. Для проверки технологии в действии датчиками оснастили два троллейбуса пятого маршрута.

В комитете по транспорту уточнили, что такое светофорное регулирование организует и пешеходные потоки. Пешие горожане будут организованно переходить проезжую часть, поэтому затрачиваемое на это время сократится.

В будущем году «умные» светофоры появятся на участке Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.