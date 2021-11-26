Найдена причина гигантских пробок на въезде в Мурино

Вечером четверга, 25 ноября, на въездах в Мурино со стороны Петербурга скопились гигантские пробки. Водители жаловались, что вынуждены простаивать в них существенно дольше обычного.

Пробки скопились на Главной, Заречной и Центральной улицах. Первые жалобы на очень сложную дорожную ситуацию появились в социальных сетях вскоре после 19:00.

В «Ленавтодоре» прокомментировали ситуацию с необычно длинными заторами. Они связаны с установкой и настройкой новых светофоров. Эти работы проводились одновременно на нескольких перекрестках и связаны с их расширением.

В организации отметили, что в пятницу, 26 ноября, в Мурино будет работать специальная комиссия, которая точно установит причины заторов.