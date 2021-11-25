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Новые ограничения введут на дорогах Петербурга 26 ноября

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© Фото: Baltphoto

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Проезд будет ограничен по Дальневосточному проспекту и Перевозному переулку.

Новые ограничения дорожного движения вводятся в Петербурге 26 и 27 ноября. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

С 27 ноября по 12 декабря будут ремонтировать Дальневосточный проспект в зоне трамвайных путей. Движение ограничат на участке от Зольной до Гранитной улицы.

С 26 ноября по 25 января 2022 года в Перевозном переулке продолжат работы по прокладке теплосети. В связи с этим движение будет закрыто на участке от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта.

Движение по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе закроют с 26 ноября по 3 июля 2022 года из-за реконструкции инженерных сетей.

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