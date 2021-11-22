Первый участок Южной широтной магистрали построят в 2027 году

Проект планировки Южной широтной магистрали утвержден Смольным. В пресс-службе администрации города сообщили, что длина шестиполосной магистрали составит 17 километров. Он протянется от Южно-Волхонской дороги до Советского проспекта Петрозаводского шоссе.

Новая магистраль станет дублером кольцевой автодороги на юге города. Она соединит Волхонское и Московское шоссе, а в дальнейшем будет иметь съезд на автотрассу «Кола».

Первый участок длиной в 6,5 километров завершат в 2027 году. Он пройдет от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе.